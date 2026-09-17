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نیروهای اورژانس ۱۱۵ شبانهروز در قزوین آمادهاند تا پس از هر تماس، در کوتاهترین زمان خود را به بیماران و حادثهدیدگان برسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، اورژانس پیشبیمارستانی، از دریافت تماس و تریاژ تلفنی تا اعزام نیرو و رسیدگی به بیماران و مصدومان، مسیری را طی میکند که در آن زمان اهمیت زیادی دارد.
کارکنان اورژانس در طول شبانهروز آمادهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن خود را به محل حادثه برسانند و خدمات مورد نیاز را ارائه کنند.
روز اورژانس، فرصتی برای قدردانی از این تلاشهای شبانهروزی و یادآوری اهمیت همکاری مردم با نیروهای امدادی است.