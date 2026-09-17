استاندار کرمان بر استفاده از ایده‌های خلاقانه برای برقراری ارتباط مستقیم نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛استاندار کرمان بر تقویت برنامه‌های نو و جذاب برای ارتباط نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: بچه‌های ما با شهدا مشکلی ندارند؛ مشکل ما‌هایی هستیم که شهدا را ابزار بعضی دیدگاه‌ها و روش‌های خودمان میکنیم.

محمدعلی طالبی امروز در جلسه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با تأکید بر ضرورت تشکیل اتاق فکر و طراحی برنامه‌های مختلف برای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان کرمان افزود: با توجه به جغرافیای استان، اوضاع فرهنگی و اولویت‌های موجود، برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف باید در این اتاق فکر انجام شود و طرح‌ها پیش از ارائه در جلسات، بررسی و تکمیل شوند.

وی درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه فرهنگی ادارات نیز گفت: صرف هزینه‌کرد ۲۰ درصد بودجه فرهنگی ادارات در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، به معنای تحقق برنامه مؤثر نیست و باید مشخص شود هر دستگاه متناسب با ماهیت فعالیت خود چه برنامه‌ای می‌تواند در این حوزه اجرا کند.

وی با اشاره به دیدار با خانواده شهدا، بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری و پراکنده‌کاری تأکید کرد و گفت: برنامه دیدار‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که همه خانواده‌های شهدا مورد توجه قرار گیرند و مسائل و مشکلات آنان نیز در قالب فرم‌های واحد ثبت و پیگیری شود تا این دیدار‌ها صرفاً تشریفاتی نباشد.

طالبی درباره حوزه مسکن ایثارگران ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تا پایان سال آینده یا حتی زودتر، وضعیت همه ایثارگران واجد شرایط واگذاری زمین تعیین تکلیف شود.

استاندار کرمان درباره اشتغال خانواده‌های ایثارگران نیز پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دارای طرح‌های توسعه‌ای را مطرح کرد و گفت: باید از ظرفیت این بنگاه‌ها استفاده شود و در طرح‌های توسعه‌ای و جدید استان، اولویت اشتغال به خانواده‌های ایثارگر داده شود.

وی با اشاره به حمایت از هنرمندان گفت: حمایت باید متوجه هنرمندانی باشد که ایده و انگیزه فعالیت در حوزه ایثار و شهادت دارند، نه اینکه صرفاً بودجه‌ای اختصاص داده شود تا هنرمندان پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند.

استاندار کرمان درباره حمایت از تولید کتاب در حوزه ایثار و شهادت نیز افزود: به جای پرداخت کامل هزینه تولید کتاب، می‌توان بخشی از شمارگان کتاب را خریداری کرد تا هم از نویسنده حمایت شود و هم اثر تولیدشده برای عرضه در بازار از جذابیت لازم برخوردار باشد.

وی ادامه داد: در مواردی که مخاطب مشخصی برای ترویج این موضوع وجود دارد، می‌توان برنامه‌های ویژه‌ای برای آن مخاطبان طراحی کرد، اما همه این اقدامات باید در اتاق فکر بررسی و برای آنها ایده و برنامه مشخص تدوین شود.

طالبی بر استفاده از ایده‌هایی برای ارتباط مستقیم نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: باید به سراغ ایده‌هایی برویم که نسل جوان و نوجوان ما را درگیر موضوع فرهنگ ایثار و شهادت بکند، نه ایده‌هایی که مراسم برگزار می‌کنیم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

وی افزود: گاهی ادبیاتی که درباره شهدا به کار گرفته می‌شود، برای نسل جدید نامفهوم است و باید در برخی موارد با زبان همین نسل درباره شهدا صحبت کرد، زیرا فضای فکری و ادبیات جامعه در طول چند سال تغییرات زیادی داشته است.

طالبی درباره جشنواره تئاتر آسمانی نیز گفت: پیگیری شود این جشنواره که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برنامه خوبی بوده است، به استان بازگردد و در کنار آن می‌توان برای برگزاری جشنواره‌های ملی با مضامین ایثار و شهادت و موضوعات مرتبط، ایده‌های جدیدی را دنبال کرد.

بگفته وی مکتب حاج قاسم و فرهنگ شهادت مرتبط با وی و به‌عنوان استان الگوی مقاومت نباید به ایام سالگرد شهادت محدود شود و باید در طول سال با برنامه‌های هنری و جشنواره‌های مختلف پیگیری شود.

طالبی افزود: ظرفیت شهرداری‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، استان و بنگاه‌های اقتصادی برای اجرای برنامه‌های مختلف در طول سال استفاده شود و جشنواره‌های عامه‌پسند نیز می‌توانند مخاطبان عمومی را جذب کنند.