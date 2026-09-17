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نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان به مناسبت روز دویستم حماسهآفرینی ملت مبعوث در میدان پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان. دویست روز از حماسه بزرگ بعثت ملت میگذرد؛ همان وعدهای که امام شهید انقلاب (قدس الله نفسه الزکیه) فرمودند: اگر حادثهای برای کشور به وجود بیاید، خدای متعال این مردم را برای مقابله با آن مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام میکنند.
حضور معجزهآسای مردم در این دویست شب، نماد روشنی از پیوند عمیق و ناگسستنی ملت با ولایت و فراتر از پیشبینیها و بیش از حد انتظار بوده است.
این حضور، هم از نظر کیفیت، هم از نظر کمیت و هم از حیث استمرار، جلوهای ارزشمند و کمنظیر و سند قطعی بر پویایی و اقتدار نظام اسلامی است.
الحمدلله امروز به برکت خون شهدای گرانقدر و رهنمودهای حکیمانه رهبر شهید انقلاب مبنی بر حفظ وحدت و انسجام و نیز با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) در همین راستا، شاهد انسجام و همدلی اقشار مختلف در استان سیستان و بلوچستان هستیم.
مردم شیعه و اهل سنت این استان در این دویست شب، همچون گذشته، با هوشیاری خود و با حفظ وحدت و همدلی، توطئههای دشمنان را خنثی کردهاند و در برابر بدخواهان اسلام و نظام اسلامی به مثابه ید واحده عمل کردهاند. این حضور آگاهانه، دژی مستحکم و پشتوانهای بینظیر برای مسئولان و رزمندگان غیور نیروهای مسلح است تا با قلبی مطمئن، پاسدار امنیت و کیان میهن اسلامی باشند.
امید است ملت بصیر ما با شور و شعور انقلابی و توجه به حساسیتهای موجود، حضور در میادین را با قوت و قدرت بیشتر ادامه داده و انسجام و اقتدار خود را به رخ دشمنان بکشانند و دسیسههای آنها را نقش بر آب کنند.
اینجانب ضمن پاسداشت دویستمین شب حضور حماسی ملت مبعوث در میدان، از خداوند متعال سربلندی هرچه بیشتر ایران عزیز و استمرار وحدت، امنیت و پیشرفت پایدار را برای مردم عزیز استان از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم. بمنّه و کرمه
مصطفی محامی
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان