به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان. دویست روز از حماسه بزرگ بعثت ملت می‌گذرد؛ همان وعده‌ای که امام شهید انقلاب (قدس الله نفسه الزکیه) فرمودند: اگر حادثه‌ای برای کشور به وجود بیاید، خدای متعال این مردم را برای مقابله با آن مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام می‌کنند.

حضور معجزه‌آسای مردم در این دویست شب، نماد روشنی از پیوند عمیق و ناگسستنی ملت با ولایت و فراتر از پیش‌بینی‌ها و بیش از حد انتظار بوده است.

این حضور، هم از نظر کیفیت، هم از نظر کمیت و هم از حیث استمرار، جلوه‌ای ارزشمند و کم‌نظیر و سند قطعی بر پویایی و اقتدار نظام اسلامی است.

الحمدلله امروز به برکت خون شهدای گرانقدر و رهنمود‌های حکیمانه رهبر شهید انقلاب مبنی بر حفظ وحدت و انسجام و نیز با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) در همین راستا، شاهد انسجام و همدلی اقشار مختلف در استان سیستان و بلوچستان هستیم.

مردم شیعه و اهل سنت این استان در این دویست شب، همچون گذشته، با هوشیاری خود و با حفظ وحدت و همدلی، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند و در برابر بدخواهان اسلام و نظام اسلامی به مثابه ید واحده عمل کرده‌اند. این حضور آگاهانه، دژی مستحکم و پشتوانه‌ای بی‌نظیر برای مسئولان و رزمندگان غیور نیرو‌های مسلح است تا با قلبی مطمئن، پاسدار امنیت و کیان میهن اسلامی باشند.

امید است ملت بصیر ما با شور و شعور انقلابی و توجه به حساسیت‌های موجود، حضور در میادین را با قوت و قدرت بیشتر ادامه داده و انسجام و اقتدار خود را به رخ دشمنان بکشانند و دسیسه‌های آنها را نقش بر آب کنند.

اینجانب ضمن پاسداشت دویستمین شب حضور حماسی ملت مبعوث در میدان، از خداوند متعال سربلندی هرچه بیشتر ایران عزیز و استمرار وحدت، امنیت و پیشرفت پایدار را برای مردم عزیز استان از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. بمنّه و کرمه

مصطفی محامی

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان