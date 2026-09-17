نخستین رویداد آموزشی «هم‌روایت؛ رسانه و شهر در کنار هم» به یاد شهید مستندساز، احد زرنگی‌پور، در کرمان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛شهردار کرمان در آیین پایانی این رویداد با اشاره به استقبال رسانه‌های استان از برگزاری چنین برنامه‌هایی گفت: بازخوردها نشان می‌دهد رسانه‌های کرمان خواستار تداوم این رویدادها هستند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید برای ارتقای سطح کیفی رسانه‌های استان مشارکت کنند.

محسن تویسرکانی همچنین حضور نوجوانان خبرنگار در این رویدادرا اقدامی ارزشمند یاد کرد و گفت: در آینده نزدیک خبرنگاران خوش‌فکر و دغدغه‌مند به جامعه رسانه استان اضافه خواهند شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان بر تداوم برگزاری برنامه‌های آموزشی برای ارتقای توان حرفه‌ای روابط‌عمومی‌ها و اهالی رسانه تأکید کرد.

رئیس انجمن متخصصان روابط‌عمومی کشور هم روایت را یکی از موضوعات مهم در رسانه و روابط‌عمومی دانست و گفت: روایت نخست، اگر با حقیقت، شفافیت و جذابیت همراه باشد، می‌تواند در اثرگذاری پیام نقش مهمی داشته باشد.

همچنین با حضور مدیرکل غله و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، از پوستر چهارمین جشنواره ملی نان رونمایی شد. این جشنواره از ۲۰ تا ۲۴ مهر در مجموعه پردیسان قائم کرمان برگزار می‌شود.

در این رویداد اموزشی دو روزه، کارگاه‌های متعددی با حضور چهره‌های برجسته انجمن متخصصان روابط‌عمومی کشور دایر شد و نشست خبری مستقلی میان شهردار کرمان و خبرنگاران نوجوان ترتیب داده شد تا سازوکار شنیدن صدای مطالبات نسل جدید، جنبه‌ای عملیاتی پیدا کند.

سیدشهاب سیدمحسنی، رئیس انجمن متخصصان روابط‌عمومی، تصاحب روایت اول با مؤلفه‌های حقیقت، جذابیت و شفافیت را رمز ماندگاری پیام در افکار عمومی دانست و تأکید کرد: ارزیابی عملکرد هر مجموعه وابسته به نرخ رضایت ذی‌نفعان است.

همچنین قربانعلی تنگ‌شیر، نایب‌رئیس انجمن، بر ضرورت تاب‌آوری و هنر گفت‌و‌گو در مدیریت بحران تأکید کرد و افزود: جایگاه روابط‌عمومی زیربنای اعتبار اجتماعی دستگاه‌ها است.

سرفصل‌های دیگری نظیر «آینده روابط‌عمومی در عصر هوش مصنوعی (AI)» توسط مرتضی سواره، «عکاسی خبری و انتقال پیام تصویری» توسط حمید صادقی و رویکرد‌های نوین ارتباطی در قالب میز‌های «کافه رسانه» آموزش داده شد.

در نخستین رویداد دوروزه «هم‌روایت» از اساتید ارتباطات، برگزیدگان حوزه روابط‌عمومی و اصحاب رسانه استان قدر دانی شد.