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سازمان بسیج مستضعفین در بیانیهای به مناسبت دویستمین شب حضور مردم مبعوث ایران در خیابانها اعلام کرد: ملت ایران تا هر زمان نیاز باشد و مصلحت نظام ایجاب کند، همچنان در خیابانها و میادین خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیانیه بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
دویست شب از آغاز حرکت عظیم و بینظیر مردم مبعوثشده ایرانِ عزیز در میادین و خیابانهای سراسر کشور گذشت؛ حرکتی که از نخستین شب جنگ تحمیلی رمضان آغاز شد و امروز با گذر از دویستمین شب، به یکی از ماندگارترین جلوههای بصیرت، ولایتمداری و وطندوستی تاریخ کشورمان تبدیل شده است.
مردم آگاه ایران مبعوث شده در نزدیک به هفت ماه گذشته، با حضور مخلصانه خود در همه شهرها، پشتوانه مستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام سید مجتبی خامنه ای، نیروهای مسلح و مسئولان و مقامات کشور بودهاند.
در ماههای گذشته، این میدان و خیابان بود که به مسئولان و مدافعان امنیت کشور قوت قلب بخشید و دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشت.
وحدت، انسجام و همدلی امروز شکلگرفته در کشور، مرهون همین حضور خودجوش و پرشور مردم در صحنه است.
این حضور، نه با فرمان و بخشنامه، بلکه از عمق ایمان، بصیرت و عشق به انقلاب و رهبری برخاسته و همین ویژگی، آن را از هر حرکت نمایشی و فرمایشی متمایز میسازد.
سازمان بسیج مستضعفین از یکایک این مردم که چه در ساختار بسیج سازماندهی شده اند و چه دارای تفکر بسیجی بوده و بدون ثبت سابقه ای که نماد هر ایرانی یک بسیجی است، با وجود همه سختیها و مشغلههای زندگی، صحنه را خالی نکردهاند، صمیمانه قدردانی میکند.
بیشک این حضور، ذخیرهای ارزشمند برای نظام و انقلاب است.
و سخن آخر اینکه این مردم مؤمن و انقلابی، تا هر زمان که نیاز باشد و مصلحت نظام ایجاب کند، همچنان در خیابانها و میادین خواهند ماند تا هم خاری بر چشم دشمن باشند و هم از آرمانهای انقلاب، ولایت و امنیت کشورشان دفاع کنند. دویست شب گذشت و این راه، به حول و قوه الهی، تا تحقق کامل اهداف انقلاب ادامه خواهد یافت.
سازمان بسیج مستضعفین