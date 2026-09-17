به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این اردوی جهادی، جهادگران با اجرای طرح‌های شاد و متنوع نقاشی و رنگ‌آمیزی، فضای مدرسه را برای حضور دانش‌آموزان آماده و محیطی بانشاط و جذاب برای آنان ایجاد کردند.

طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و شاداب‌سازی مدارس و با مشارکت گروه‌های جهادی، جلوه‌ای از فرهنگ جهاد، ایثار و خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و مناطق کم‌برخوردار را به نمایش می‌گذارد.