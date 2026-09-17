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اردوی جهادی یکروزه طرح شهید عجمیان با حضور بیش از ۱۸ نفر از جهادگران مؤسسه کودکان فرشتهاند در مدرسه محروم شهید بمانعلی بخشی دوخت روستای انبارتپه شهرستان آققلا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این اردوی جهادی، جهادگران با اجرای طرحهای شاد و متنوع نقاشی و رنگآمیزی، فضای مدرسه را برای حضور دانشآموزان آماده و محیطی بانشاط و جذاب برای آنان ایجاد کردند.
طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و شادابسازی مدارس و با مشارکت گروههای جهادی، جلوهای از فرهنگ جهاد، ایثار و خدمترسانی به دانشآموزان و مناطق کمبرخوردار را به نمایش میگذارد.