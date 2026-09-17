مدیرکل مدیریت بحران فارس با استناد به پیش بینی‌های علمی هواشناسی از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، خود را برای مقابله با افزایش بارش‌ها و وقوع سیلاب در اثر پدیده ال‌نینو در پاییز پیش‌رو آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، براساس پیش بینی هواشناسی روز‌های آینده در استان جوی پایدار حاکم است؛ اما پیش بینی‌های بلند مدت از احتمال بالای ۸۰ درصد برای وقوع پدیده ال نینو در فارس خبر می‌دهند که می‌تواند با بارش‌های شدید و فراتر از نرمال در آبان و آذر همراه باشد.

مدیرکل مدیریت بحران فارس امروز در نشستی با استناد به پیش بینی‌های علمی هواشناسی از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، خود را برای مقابله با افزایش بارش‌ها و وقوع سیلاب در اثر پدیده ال‌نینو در پاییز پیش‌رو آماده کنند.