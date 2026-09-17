به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین؛ در این بیانیه آمده است: اقدام آمریکا در تعیین نماینده برای شورای حکام، با نص و روح اساسنامه و همچنین اصول بنیادین آژانس مغایرت دارد، در عوض عضویت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید مطابق با الزامات ماده ۱۹-ب اساسنامه، به حالت تعلیق درآید.

اعتراض ایران به عضویت آمریکا در شورای حکام انرژی اتمی اعتراض ایران به عضویت آمریکا در شورای حکام انرژی اتمی

نماینده ایران تاکید کرد: آیا کسی می‌تواند صادقانه و با حسن نیت مدعی شود که دولتی با چنین کارنامه سیاهی در نقض مستمر و اساسی مفاد اساسنامه آژانس به تعهدات خود عمل می‌کند؟

متن این بیانیه بدین شرح است:

اساسنامه باید به عنوان یک کل منسجم مطابق با حقوق معاهدات بین المللی تفسیر و اعمال شود.

مواد III.B.۱ و IV.B آژانس و اعضای آن را ملزم می‌کنند که مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد، برای ترویج صلح و خلع سلاح بیشتر عمل کنند.

ماده IV.C مقرر می‌دارد که همه اعضا باید با حسن نیت به تعهداتی که طبق اساسنامه بر عهده گرفته‌اند عمل کنند.

در مجموع، این مفاد روشن می‌کند که واجد شرایط بودن عضویت در هیئت مدیره را نمی‌توان به قدرت فنی کاهش داد.

در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، آمریکا تجاوزات گسترده‌ای علیه ایران انجام داد که نقض مادی ممنوعیت استفاده از زور یکی از اساسی‌ترین اصول سازمان ملل است.

آنها مرتکب جنایات جنگی متعددی از جمله شهادت ۱۶۸ کودک بی گناه ۷ تا ۱۲ ساله در یکی از دبستان‌های میناب شدند.

به همین ترتیب، آمریکا همراه با اسرائیل، ۱۸ موج حمله را علیه تأسیسات هسته‌ای حفاظت شده صلح آمیز ایران انجام دادند.

این حملات غیرقانونی، طبق قطعنامه‌های این کنفرانس، نقض اصول سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس است.

چنین اقداماتی به وضوح با اصل ترویج استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در تضاد است.

آیا کسی می‌تواند به طور جدی با حسن نیت ادعا کند که کشوری با چنین سابقه تاریکی در نقض مادی مفاد اساسنامه در حال انجام تعهدات خود است؟

آیا عضویت چنین کشوری نباید تعلیق شود همانطور که ماده XIX.B می‌خواهد؟ هیئت رئیسه ارگان اصلی آژانس است که مسئولیت‌های حساسی را بر عهده دارد، قرار دادن آمریکا در آن هیئت یک تناقض عمیق ایجاد می‌کند و این به متجاوز اجازه می‌دهد تا در مورد موضوعاتی که مستقیماً با رفتار‌های غیرقانونی او مرتبط است، قضاوت کند.

این یک تضاد ساختاری منافع ایجاد می‌کند، بی طرفی هیئت مدیره را تضعیف می‌کند، تصمیمات آن را مورد تردید قرار می‌دهد و اعتماد به خود آژانس را بیشتر از بین می‌برد، به این دلایل انتخاب آمریکا در شورای حکام با متن و روح اساسنامه و همچنین اصول تاسیس آژانس ناسازگار است، بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران معرفی آمریکا در شورا حکام را رد کرده و از این تصمیم خودداری می‌کند.