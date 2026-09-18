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در یک هفته اخیر، سه گروه شکارچی متخلف در جریان گشت و کنترل و اقدامات حفاظتی محیطبانان در شهرستان جاجرم شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در جریان این عملیات، دو قبضه سلاح شکاری، یک سر لاشه آهو و مقداری گوشت قوچ و میش وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد.
متخلفان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
احمد صفر زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم بر تداوم گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت تأکید و از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، مراتب را از طریق مراجع ذیربط اطلاع دهند.