یادواره شهدای ارتش در جنگ تحمیلی دوم و سوم و با شعار (ارتش، سنگر ایمان و ایران، شهیدانش ستارگان آسمان) در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ یادواره شهدای ارتش در استان‌های اصفهان یزد و چهارمحال‌وبختیاری در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم با شعار «ارتش، سنگر ایمان و ایران؛ شهیدانش ستارگان آسمان» در سالن جدید گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

معاون امنیتی، انتظامی استانداری اصفهان در این آیین، با تمجید از عملکرد نیرو‌های مسلح گفت: ارتش قهرمان ایران تنها یک نیروی نظامی نیست، بلکه در سختی‌ها و خوشی‌ها در کنار مردم بوده است؛ همان‌گونه که در دوران کرونا، حوادث طبیعی و دیگر بحران‌ها در کنار ملت حضور داشته است، به ارتش، سپاه، نیرو‌های انتظامی و امنیتی و خانواده‌های معظم شهدا افتخار می‌کنیم.

اکبر صالحی با اشاره به جنگ رمضان افزود: دشمن با طراحی و برنامه‌ریزی و بر اساس مطالعات و اطلاعاتی که در اختیار داشت، تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبر و مسوولان ارشد کشور می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را با سه هدف سقوط نظام، تجزیه کشور و ایجاد آشوب مواجه کند، اما این طراحی با لطف خداوند ناکام ماند.

وی ادامه داد: مردم ایران امروز با همه تفاوت‌ها، دیدگاه‌ها، اقوام و پوشش‌ها پای کشور، ملت و دستاورد‌های شهدای عزیز و دلاور خود ایستاده‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: ما به عنوان خدمتگزاران مردم در برابر این شرافت و ایستادگی ملت احساس شرمندگی می‌کنیم و باید قدردان مردمی باشیم که با وجود فشار‌های اقتصادی، با درک، شعور و بصیرت در صحنه حضور دارند.

اکبر صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه دشت مهیار افزود: به عنوان خدمتگزار مردم در شورای تأمین استان، شرایط دشت مهیار را از نزدیک دنبال کردم و به اعتقاد اعضای شورای تأمین، آنچه در این منطقه رخ داد یک معجزه الهی بود.

وی ادامه داد: نیرو‌های مسلح، از جمله شهید امیر زارع و همکارانش، با صلابت در آن منطقه ایستادند و از ملت، انقلاب و کشور دفاع کردند و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که دشمن مانند حادثه طبس ناچار شد خود اقدام به بمباران نیرو‌های خود کند.

اکبر صالحی همچنین بر ضرورت حفظ امید و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: دشمن تلاش می‌کند امید را از مردم بگیرد و باید مراقب ناامیدسازی باشیم، فضای مسموم مجازی و رسانه‌هایی که با حمایت مالی دشمن فعالیت می‌کنند، خیرخواه ملت ایران نیستند.

در این آیین یاد و خاطره همه شهدا، به‌خصوص شهدای ارتش، رهبر شهید، شهید سید عبدالرحیم موسوی و شهدای معجزه دشت مهیار گرامی داشته شد.