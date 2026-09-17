هواشناسی از افزایش شدت وزش باد در شمال و رگبار پراکنده و رعد و برق در جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آسمان سیستان و بلوچستان صاف تا قسمتی ابری، امروز در ساعات بعدازظهر و شب در برخی ارتفاعات جنوب و جنوب شرق شرایط برای افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعدوبرق، وزش تندباد موقتی و تگرگ فراهم می‌باشد.

در شمال سیستان و بلوچستان تا اوایل هفته آینده وزش بادشدید و گردوخاک رخ خواهد داد. طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی وزش باد و گاهی افزایش غبار انتظار می‌رود.