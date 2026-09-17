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فرماندار ارومیه گفت: برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیتهای منطقه و ایجاد جهش در جذب سرمایهگذاری، بهویژه در بخش گردشگری، فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ارومیه با اشاره به ظرفیتهای گسترده این شهرستان در حوزههای کشاورزی، صنعت و گردشگری گفت: برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیتهای منطقه و ایجاد جهش در جذب سرمایهگذاری، بهویژه در بخش گردشگری، فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای گردشگری از اولویتهای مهم منطقه است، اظهار کرد: امروز ظرفیتهای اقامتی ارومیه در حال توسعه است و از واحدهای اقامتی و هتلهای مختلف تا مجموعههای مجهز و هتلهای پنجستاره در این شهرستان پیشبینی شده تا بتوانیم میزبانی شایستهای از گردشگران داشته باشیم.
فرماندار ارومیه افزود: برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره انگور علاوه بر معرفی فرهنگ، آداب و ظرفیتهای بومی منطقه، میتواند به عنوان بستری برای ارتباط با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و مسیر سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را هموار کند.
وی توسعه زیرساختهای حملونقل را از دیگر الزامات رونق گردشگری و سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: در کنار توسعه زیرساختهای ریلی، طرحهای مهمی در حوزه حملونقل جادهای و آزادراهی در حال پیگیری است که اتصال ارومیه به شبکههای ارتباطی منطقه و کشور را تقویت خواهد کرد.
فرماندار ارومیه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی آذربایجان غربی ادامه داد: اقتصاد استان تنها متکی به یک بخش نیست؛ بلکه کشاورزی، صنعت و گردشگری سه ظرفیت مهم اقتصادی استان هستند که باید در کنار یکدیگر تقویت شوند.
فرماندار ارومیه با اعلام آمادگی این شهرستان برای پذیرش سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: ارومیه با آغوش باز از سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استقبال میکند و تلاش مدیریت شهرستان بر این است که با همراهی مجموعه مدیریتی استان، موانع سرمایهگذاری کاهش یافته و زمینه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
وی تصریح کرد: هدف این است که با توسعه زیرساختها، تقویت ظرفیتهای اقامتی، حملونقل و گردشگری، ارومیه به مقصدی مناسب برای گردشگران و سرمایهگذاران تبدیل شود و رویدادهایی همچون جشنواره انگور نیز به فرصتی برای معرفی این ظرفیتها در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود.