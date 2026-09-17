\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0633\u06cc\u062f \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0634\u0627\u0647\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646\u00a0 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f5\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u00a0 \u0637\u0631\u062d \u0631\u0627\u0647\u200c\u0622\u0647\u0646 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0640 \u062f\u0648\u0631\u0648\u062f \u0640 \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0648\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0645\u0631\u0628\u0646\u062f\u06cc \u063a\u0631\u0628\u06cc \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644 \u0645\u0648\u0644\u062f\u0633\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0627 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0