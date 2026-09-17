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رئیس رسانه ملی میهمان شبکه سهند

همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان» رئیس رسانه ملی در سفر به آذربایجان شرقی، از روند تولید و پخش برنامه‌های مرتبط با رویداد در شبکه سهند بازدید کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۱۸:۴۷
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برچسب ها: پیمان جبلی ، ایران جان ، شبکه سهند
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