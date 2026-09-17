جلسه شورای اداری شهرستان سلماس امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها، رفع موانع و ترسیم مسیر شتاب‌بخشی به توسعه و پیشرفت سلماس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای اداری شهرستان سلماس امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها، رفع موانع و ترسیم مسیر شتاب‌بخشی به توسعه و پیشرفت سلماس برگزار شد.

در این جلسه با اشاره به موضوع بازگشایی مرز کوزه‌رش و تصمیم اخیر در جریان سفر وزیر کشور به ترکیه و توافق‌های انجام شده برای فعال‌سازی این مرز، بر پیگیری و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای عملیاتی شدن آن تأکید شد.

همچنین مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های توسعه‌ای شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی، عمرانی و اجرایی سلماس برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات تأکید شد.

مسئولان حاضر در جلسه نیز گزارشی از وضعیت حوزه‌های مختلف شهرستان ارائه کرده و راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌ها و رفع موانع پیش‌روی توسعه سلماس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.