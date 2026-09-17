تجلیل حافظان قرآن در صومعه سرا تجلیل حافظان قرآن در صومعه سرا تجلیل حافظان قرآن در صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آئین تجلیل از نوجوانان حافظ قرآن مجید در صومعه‌سرا برگزار شد.

فرماندار و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صومعه‌سرا در آئین تجلیل از نوجوانان حافظ قرآن کریم دراین شهرستان حفظ قرآن را توفیق الهی دانستند، و از حافظان قرآن خواستند با عمل به دستورات قرآن در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تلاش کنند.

در این مراسم از ۱۵ نوجوان دختر و پسر حافظ یک الی پنج جز قرآن با اهدای جوایز ارزنده‌ای تجلیل شد.