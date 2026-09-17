به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به منظور تسریع در روند تکمیل پروژه‌های زیربنایی حوزه میراث‌فرهنگی، نشست تخصصی بررسی وضعیت پروژه بارگاه شمس تبریزی و ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی خوی، با حضور بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، امین عارف‌نیا، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی، امام جمعه خوی و مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، به همراه جمعی از مسئولان امروز، ۲۶ شهریورماه در فرمانداری خوی برگزار شد.



محور اصلی این نشست، بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه بارگاه شمس تبریزی بود، حاضران با تأکید بر اهمیت استراتژیک این پروژه، بر ضرورت رفع موانع اجرایی و تسریع در روند ساخت برای بهره‌برداری زودهنگام از این اثر ملی تأکید کردند، علاوه بر این، موضوع توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از پتانسیل‌های تاریخی خوی در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به اهمیت جایگاه بین‌المللی شخصیت شمس تبریزی، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه تأکید و خاطرنشان کرد: وزارت میراث‌فرهنگی با نگاهی توسعه‌محور، بر لزوم تبدیل شدن بارگاه شمس تبریزی به یک قطب گردشگری عرفانی و فرهنگی در منطقه تمرکز دارد و آمادگی لازم برای تخصیص منابع و تسهیل فرآیند‌های توسعه‌ای برای رسیدن به هدف بهره‌برداری از این پروژه را دارد.

علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، نیز با تأکید بر نقش کلیدی خوی در نقشه گردشگری آذربایجان غربی، با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در پروژه بارگاه شمس تبریزی، تأکید کرد: مدیریت محلی تمام تلاش خود را برای رفع چالش‌های زیرساختی، تقویت دسترسی‌ها و ایجاد هماهنگی میان نهاد‌های دولتی و بومی به کار خواهد گرفت تا این اثر تاریخی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه گردشگری منطقه افزوده شود.