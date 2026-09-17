نفرات برتر سومین مرحله از لیگ کاراته وان پسران معرفی شدند و در پایان استان آذربایجان شرقی در صدر جدول رده بندی استانی قرار گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های مرحله سوم لیگ کاراته وان ایران در رده سنی جوانان پسران طی روز‌های ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و در پایان آذربایجان شرقی، تهران و گیلان در جایگاه‌های اول تا سوم جدول رده بندی قرار گرفتند.

نتایج این مرحله از رقابت ها:

کاتا انفرادی:

۱. امیر رضا شفائی از منطقه آزاد ارس

۲. محمد هادی نقدی از استان تهران

۳. سدیف سرودی گلستانی از استان قشم

۳. محمدمتین خسروی از استان فارس

کاتا تیمی:

۱. تیم شاهین از استان آذربایجان شرقی

(امیرمحمد بهروز کرم جوان، محراب توحیدنیا، امیررضا چمنی، امیرعلی میرزازاده رحیمی)

۲. تیم شهدای کرمان از استان کرمان

(امیررضا حبیبی فر، همون صفا، محمد آریا غیاثی)

۳. تیم لایف استار از استان تهران

(سهیل حضرتی، محمد خدمتی، محمد امین قاسمی، اتیلا معبودی)

۳. تیم منطقه آزاد ارس

(الیار بسیج، سیدمبین جوادزاده، محمد مهدی رزمی اشتلق، آرال مرادی مددلو)

وزن ۵۵- کیلوگرم:

۱. محمدحسن سمیعی از استان مرکزی

۲. ابوالفضل قدیمی از استان همدان

۳. سیدمحمد میراکبری از استان مرکزی

۳. سیدمحمد موسوی از استان تهران

وزن ۶۱- کیلوگرم

۱. امیرمحمد پرهیزکار از استان گیلان

۲. سپهر قاسمی از استان اردبیل

۳. علیرضا صادقی کیا از استان مرکزی

۳. عرفان رنجی از استان تهران

وزن ۶۸- کیلوگرم:

۱. عرشیا معلمی از استان آذربایجان شرقی

۲. کیارش نوزاد از استان گیلان

۳. محمدامین قاسمی از استان تهران

۳. پارسا پورکریمی از استان تهران

وزن ۷۶- کیلوگرم:

۱. پرهام شیخ اسلامی کندلوسی از استان مازندران

۲. محمدطا‌ها شهابی نژاد از استان کرمان

۳. بردیا جلالی از استان گیلان

۳. مهدیار سیمرغ از استان البرز

وزن ۷۶+ کیلوگرم:

۱. محمد‌مهدی محمدی از استان تهران

۲. مهدی مرادی از استان قم

۳. محمد هاشمی از استان قزوین

۳. متین گنج زاده از استان تهران

جدول رده بندی این دوره از مسابقات به شرح ذیل است:

۱-آذربایجان شرقی با ۲ طلا

۲-تهران با یک طلا، یک نقره و ۶ برنز

۳-گیلان با یک طلا، یک نقره و یک برنز

۴-مرکزی با یک طلا و ۲ برنز

۵-منطقه آزاد ارس با یک طلا و یک برنز

۶-مازندران با یک طلا

۷-کرمان با ۲ نقره

۸-همدان، اردبیل و قم با یک نقره

۹-البرز، قزوین، فارس و منطقه آزاد قشم با یک برنز