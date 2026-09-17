به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مهدی قنبری با اشاره به اجرای پویش «جشن عاطفه‌ها» با شعار «آینده ساز باشیم» در املش افزود: ترویج فرهنگ و سنّت حسنه نیکوکاری و احسان در راستای کمک به تحصیل علم آموزی نوجوانان و جوانان و تأمین بخشی از نیاز‌های دانش آموزان در آستانه ورود به سال تحصیلی جدید از اهداف این رویداد است.

رئیس کمیته امداد املش گفت: املش ۴۲۱ دانش آموز تحت حمایت این نهاد دارد.