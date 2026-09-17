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رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) املش از برگزاری رویداد ملّی «جشن عاطفهها» با شعار «آینده ساز باشیم» به منظور تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان کم برخوردار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مهدی قنبری با اشاره به اجرای پویش «جشن عاطفهها» با شعار «آینده ساز باشیم» در املش افزود: ترویج فرهنگ و سنّت حسنه نیکوکاری و احسان در راستای کمک به تحصیل علم آموزی نوجوانان و جوانان و تأمین بخشی از نیازهای دانش آموزان در آستانه ورود به سال تحصیلی جدید از اهداف این رویداد است.
رئیس کمیته امداد املش گفت: املش ۴۲۱ دانش آموز تحت حمایت این نهاد دارد.