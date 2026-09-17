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تا سه روز دیگر کلاسهای دانشگاه علوم پزشکی مملو از دانشجو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: روح دانشگاه، دانشجو است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تمهیدات لازم را برای فضای آموزشی، پژوهشی، خوابگاهها و تغذیه برای فراگیران حوزه سلامت اندیشیده است.
شاهین شیرانی افزود: همه ۱۰ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی کامل دارد و با وجود شرایط خاص کشور، زیرساختها و امکانات لازم برای میزبانی مناسب از دانشجویان و تداوم فعالیتهای آموزشی آماده شده است.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هزار و ۱۰۰ عضو هئیت علمی، ۱۱ هزار و ۶۰۰ دانشجو در رشتههای مختلف ۱۰ دانشکده از دوره کارشناسی تا فوق تخصص و فلوشیپ دارد.