به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: روح دانشگاه، دانشجو است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تمهیدات لازم را برای فضای آموزشی، پژوهشی، خوابگاه‌ها و تغذیه برای فراگیران حوزه سلامت اندیشیده است.

شاهین شیرانی افزود: همه ۱۰ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی کامل دارد و با وجود شرایط خاص کشور، زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای میزبانی مناسب از دانشجویان و تداوم فعالیت‌های آموزشی آماده شده است.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هزار و ۱۰۰ عضو هئیت علمی، ۱۱ هزار و ۶۰۰ دانشجو در رشته‌های مختلف ۱۰ دانشکده از دوره کارشناسی تا فوق تخصص و فلوشیپ دارد.