ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، از اعطای مرحله اول تسهیلات تولید و نشر به ناشران و کتابفروشان و اهالی قلم خبر داد.

اعطای مرحله اول تسهیلات تولید و نشر

اعطای مرحله اول تسهیلات تولید و نشر

ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: بر طبق تفاهم‌نامه‌ای که میان خانه کتاب و ادبیات ایران با «بنیاد علوی» برای حمایت از ناشران امضا شده، این تسهیلات در قالب وام با حداکثر ۱۵ درصد کارمزد و بازپرداخت ۴۸ ماهه است.

وی با بیان اینکه دولت خود را مکلف به حمایت از این صنعت پایه و میراث‌ساز می‌داند، افزود: در مرحله اول، ۳۶۰ ناشر برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: در مرحله دوم، ۲۵۰ ناشر در فرآیند معرفی قرار دارند و لیست نهایی مابقی ثبت‌نام‌کنندگان نیز در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

به گفته حیدری، این اقدام با هدف کمک حداقلی به پایداری صنعت نشر و حفظ چرخه کتاب در کشور انجام شده است.