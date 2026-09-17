نخستین روز کلینیک ملی پیش‌فصل مربیگری بسکتبال با تدریس مهران شاهین‌طبع، مهران حاتمی و مصطفی هاشمی و حضور بیش از ۱۰۰ مربی از سراسر کشور در تالار زنده‌یاد محمود مشحون برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز کلینیک ملی پیش‌فصل مربیگری بسکتبال پنجشنبه ۲۷ شهریور در تالار زنده‌یاد محمود مشحون مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

این کلینیک با حضور بیش از ۱۰۰ مربی از سراسر کشور و با تدریس سه تن از استادان و مربیان برجسته بسکتبال ایران، مهران شاهین‌طبع، مهران حاتمی و مصطفی هاشمی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در نخستین روز این دوره از مباحث و تجربیات این سه مربی بهره‌مند شدند.

در روز نخست این کلینیک، جواد داوری، سرپرست فدراسیون بسکتبال، فتانه ملک، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال و وحید ابوالحسنی، رئیس کمیته مربیان فدراسیون بسکتبال نیز حضور داشتند.

این کلینیک ملی جمعه ۲۸ شهریورماه نیز ادامه خواهد داشت.