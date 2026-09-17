معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت: امروز در جنگ اراده‌ها با دشمن قرار داریم و دشمن با بهره‌گیری از جنگ روانی و فرسایشی، به دنبال ایجاد دوقطبی، تفرقه و ناامیدی در میان مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رسول مقابلی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با تضعیف اراده‌ها و انسجام اجتماعی، پیوند مردم با دفاع از خاک، کشور و وطن را تضعیف کند، افزود: مقابله با توطئه‌های دشمن نیازمند هوشیاری، حفظ انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی است.

وی همچنین تداوم حضور مردم در تجمعات و برنامه‌های اجتماعی را از مؤلفه‌های حفظ انسجام و سرمایه اجتماعی دانسته و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید با تقویت همبستگی و امید اجتماعی، زمینه خنثی‌سازی اهداف دشمن فراهم شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در پایان افزایش تاب‌آوری اقتصادی جامعه را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: همه اقدامات و برنامه‌ها باید با هوشمندی، تدبیر و هماهنگی در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی مردم دنبال شود.