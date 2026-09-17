دویستمین شب حماسه در سرزمین آفتاب؛ حضور یکپارچه مردم در حمایت از ایران و رهبری
مردم ولایتمدار و انقلابی استان مرکزی در دویستمین شب حماسه، با حضور پرشور و یکپارچه در میادین و خیابانهای اصلی شهرها، بار دیگر بر حمایت خود از ایران اسلامی، رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت تأکید کردند.
مردم سرزمین آفتاب در این حضور گسترده، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، حمایت خود را از عزت و اقتدار ایران اسلامی، رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت اعلام کردند.
این حضور مردمی، جلوهای از همبستگی و انسجام اجتماعی و تأکیدی دوباره بر ایستادگی مردم استان مرکزی در دفاع از منافع ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
مردم با حضور یکپارچه خود نشان دادند که در بزنگاههای مهم، وحدت، بصیرت و حمایت از ایران و جبهه مقاومت همچنان در صحنه است و میدانهای شهرهای استان مرکزی، شاهد حضور پرشور و ماندگار مردم خواهد بود.