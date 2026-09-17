به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در آستانه سال تحصیلی جدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گنبد کاووس از اهدای ۴ هزار و ۲۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش این نهاد در این شهرستان خبر داد.

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همچنین با نزدیک شدن به ماه مهر با برپایی جشن عاطفه‌ها در گالیکش، نوع دوستان و مهر آفرینان، با اهدا کمک‌های خود به یاری دانش آموزان این شهرستان آمدند.

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همزمان با آغاز فصل گاوبانگی، نشست محیط زیست و شکارچیان با محوریت حفاظت از حیات‌وحش و منابع طبیعی در شهرستان علی‌آباد کتول برگزار شد.

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اردوی جهادی طرح شهید عجمیان در روستای انبارتپه شهرستان آق‌قلا برگزار شد.

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همزمان با ۲۶ شهریور روز ملی اورژانس، کارکنان اورژانس علی آباد کتول قدر دانی شدند.