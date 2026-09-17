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مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: پیکر جوان ۱۹ ساله غرقشده در زرینهرود شاهیندژ با تلاش امدادگران پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ حمید محبوبی گفت: در پی گزارش غرقشدن جوان ۱۹ ساله در رودخانه زرینهرود شاهیندژ، نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد، به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستوجو با مشارکت نیروهای مردمی و سایر سازمانهای امدادی با کشف پیکر و تحویل آن به مراجع ذیصلاح پایان یافت.
وی از شهروندان خواست از شنا در رودخانهها، کانالهای آبرسانی و سایر مناطق غیرمجاز خودداری کنند، زیرا این مناطق به دلیل جریان آب، عمق نامشخص و شرایط خطرناک، هر ساله جان تعدادی از هموطنان را میگیرند.
زرینه رود یکی از رودخانههای آذربایجان غربی است که از کوههای کردستان سرچشمه گرفته و پس از گذر از شهرستانهای بوکان، شاهین دژ و میاندوآب به دریاچه ارومیه میریزد.