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بانوان صنعت دفاعی در مرکز توجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع در دیدار با بانوان نخبه صنعت دفاعی کشور گفت دشمن تلاش می‌کند بانوی ایرانی را با روایت سازی دروغین دور از میدان به تصویر بکشد، اما حضور پر رنگ بانوان در صنعت دفاعی پاسخی روشن و محکم به این روایت جعلی دشمن است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۱۸:۲۲
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برچسب ها: بانوان ایران ، صنعت دفاعی کشور ، ابن الرضا
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