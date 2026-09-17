رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با اشاره به عملکرد صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان‌گفت: تخریب رسانه ملی به‌عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور صبح امروز (پنج‌شنبه) در جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور که با حضور اعضای ستاد مرکزی راهیان نور کشور برگزار شد، با اشاره به خدمات ارزشمند رسانه ملی در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس هشت‌ساله و همچنین عرصه مقاومت، از عملکرد صداوسیما در این حوزه‌ها قدردانی کرد و اظهار داشت: صداوسیما در حوزه‌هایی که به انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت، عزت، قدرت و اقتدار کشور مربوط بوده، واقعاً سنگ تمام گذاشته است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به هجمه‌های صورت گرفته علیه رسانه ملی واکنش نشان داد و افزود: صداوسیما یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر دشمن به ارکان نظام حمله کند، طبیعی است؛ چراکه دشمنی خودش را دنبال می‌کند، اما در داخل کشور، خودی‌ها نباید به ارکان نظام حمله کنند. این موضوع واقعاً قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: البته ممکن است نسبت به صداوسیما انتقاد‌هایی وجود داشته باشد و انتقاد نیز حق افراد است، اما باید مراقب باشیم که حرف دشمن از دهان ما خارج نشود. انتقاد با تخریب تفاوت دارد و باید انتقاد‌ها به شکل صحیح و سازنده مطرح شوند.

صداوسیما در جنگ‌های اخیر در برابر دشمن ایستاد

سردار کارگر با اشاره به حمله دشمن به ساختمان صداوسیما در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان گفت: در جنگ ۱۲ روزه صداوسیما را زدند و در جنگ رمضان دوباره به صداوسیما حمله کردند و دلیل آن مشخص است؛ چون صداوسیما در حال دفاع از نظام و کشور است.

رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور خاطرنشان کرد: اگر صداوسیما در دفاع و مقاومت کشور مؤثر نبود، چرا دشمن باید آن را هدف قرار دهد، امروز ما در برابر یک امپراطوری رسانه‌ای قرار داریم و صداوسیما در مقابل این امپراطوری رسانه‌ای در حال فعالیت و تلاش است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به انتقاد برخی مسئولان از صداوسیما اظهار داشت: بسیاری از مسئولانی که امروز از صداوسیما انتقاد می‌کنند، اگر با رأی مردم مسئولیت گرفته‌اند، باید بدانند که همین صداوسیما برای انتخابات زحمت کشیده و در فرآیند اطلاع‌رسانی و برگزاری انتخابات نقش داشته است. اینکه به چنین مجموعه‌ای این‌گونه حمله شود، درست نیست.