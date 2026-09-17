به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، ۷۰ ورزشکار ازجمله پنج تیم آقایان و سه تیم بانوان از استانهای کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان در مسابقات کروکت منطقه سه کشور به میزبانی کرمان در حال رقابت هستند که ۲ تیم برتر این رقابت‌ها در بخش مردان به لیگ برتر راه پیدا می‌کنند و سایر تیم‌ها در لیگ دسته یک بازی خواهند کرد.

۲ تیم برتر در بخش زنان نیز به لیگ دسته یک راه پیدا می‌کند و سایر تیم‌ها در لیگ دسته ۲ رقابت می‌ کنند.

در روز نخست مسابقات گلف کروکت منطقه سه کشور، در بخش بانوان کرمان الف با ۲ نتیجه ۲ بر صفر به تیم فارس غلبه کرد و در بخش آقایان نیز کرمان الف با نتیجه ۲ بر صفر و ۲ بر یک مقابل تیم کهکیلویه و بویر احمد و نتیجه ۲ بر صفر مقابل تیم فارس به برتری رسید.

همچنین تیم آقایان کرمان ج با نتیجه ۲ بر یک مقابل تیم فارس شکست را پذیرفت.