پخش زنده
امروز: -
نخستین دوره مسابقات لیگ گلف کروکت منطقه سه کشور با حضور ۷۰ ورزشکار تافردا ۲۷ شهریوربه میزبانی کرمان ادامه دارد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، ۷۰ ورزشکار ازجمله پنج تیم آقایان و سه تیم بانوان از استانهای کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان در مسابقات کروکت منطقه سه کشور به میزبانی کرمان در حال رقابت هستند که ۲ تیم برتر این رقابتها در بخش مردان به لیگ برتر راه پیدا میکنند و سایر تیمها در لیگ دسته یک بازی خواهند کرد.
۲ تیم برتر در بخش زنان نیز به لیگ دسته یک راه پیدا میکند و سایر تیمها در لیگ دسته ۲ رقابت می کنند.
در روز نخست مسابقات گلف کروکت منطقه سه کشور، در بخش بانوان کرمان الف با ۲ نتیجه ۲ بر صفر به تیم فارس غلبه کرد و در بخش آقایان نیز کرمان الف با نتیجه ۲ بر صفر و ۲ بر یک مقابل تیم کهکیلویه و بویر احمد و نتیجه ۲ بر صفر مقابل تیم فارس به برتری رسید.
همچنین تیم آقایان کرمان ج با نتیجه ۲ بر یک مقابل تیم فارس شکست را پذیرفت.