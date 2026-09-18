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در سه ماه تابستان استان خراسان شمالی میزبان بیش از ۸ میلیون زائر و مسافر بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همچنین در سه ماهه تابستان ۳ میلیون خودرو در جادههای استان تردد کردند که ۶ درصد بیشتر از پارسال است.
در این بین برخی اقامت در واحدهای اقامتی رسمی را برگزیدند و برخی از هوای مطبوع استفاده کردند و شب را در بوستانها گذراندند.
شهر بجنورد، قلب استان خراسان شمالی، در فصل تابستان به یکی از مقاصد جذاب گردشگری تبدیل میشود، با مناظر طبیعی زیبا و جاذبههای تاریخی خود. این شهر با هوای خنک و مطبوع کوهستانی، باغهای سرسبز و منابع آب خروشان، فضایی دلپذیر برای فرار از گرمای تابستان فراهم میکند. بجنورد با ترکیبی از طبیعت بکر و آثار تاریخی ارزشمند، فرصتهای فراوانی برای گردشگران به ارمغان میآورد تا از زیباییهای طبیعی و فرهنگی این منطقه بهرهبرداری کنند.