به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همچنین در سه ماهه تابستان ۳ میلیون خودرو در جاده‌های استان تردد کردند که ۶ درصد بیشتر از پارسال است.

در این بین برخی اقامت در واحد‌های اقامتی رسمی را برگزیدند و برخی از هوای مطبوع استفاده کردند و شب را در بوستان‌ها گذراندند.

شهر بجنورد، قلب استان خراسان شمالی، در فصل تابستان به یکی از مقاصد جذاب گردشگری تبدیل می‌شود، با مناظر طبیعی زیبا و جاذبه‌های تاریخی خود. این شهر با هوای خنک و مطبوع کوهستانی، باغ‌های سرسبز و منابع آب خروشان، فضایی دلپذیر برای فرار از گرمای تابستان فراهم می‌کند. بجنورد با ترکیبی از طبیعت بکر و آثار تاریخی ارزشمند، فرصت‌های فراوانی برای گردشگران به ارمغان می‌آورد تا از زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی این منطقه بهره‌برداری کنند.