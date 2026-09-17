به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ رئیس اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی مهاباد گفت: در این دوره آموزشی کشاورزان با روش‌های نوین باغداری، برای افزایش عملکرد محصولات باغی و جلوگیری از خسارت‌های احتمالی آشنا شدند.

معرفی ارقام جدید و اصول تغذیه باغات سیب از مهمترین محور‌های این کارگاه آموزشی بود.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این کارگاه آموزشی گفت: ده مزرعه و باغ الگویی امسال در شهرستان مهاباد برای برگزاری این کارگاه‌های آموزشی انتخاب شده است.

پیش بینی می‌شود تا پایان امسال حدود شش هزار بهره بردار در حوزه کشاورزی با تازه‌ترین تحقیقات علمی آشنا شوند.