رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف هزار و ۷۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، هنگام بازرسی از یک دستگاه خودرو در بجنورد، موفق به کشف یک هزار و ۷۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق شدند.

وی افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این محموله را ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که خودرو توقیف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.