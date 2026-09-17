تلاش واشنگتن برای تمدید مأموریت تیم موسوم به کارشناسان کمیته تحریم‌ها علیه ایران، با استفاده از حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل ناکام ماند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تلاش واشنگتن برای تمدید مأموریت تیم موسوم به کارشناسان کمیته تحریم‌ها علیه ایران، با استفاده از حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل ناکام ماند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا که به دنبال تمدید فعالیت گروه موسوم به کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران» بود، با وتوی رسمی مسکو و پکن از دستور کار خارج شد.

نماینده روسیه: جلسه شورای امنیت برای تمدید فعالیت کمیته تحریم ها علیه ایران غیرقانونی است

واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل گفت جلسه شورای امنیت برای تمدید فعالیت کمیته تحریم ها علیه ایران غیرقانونی است. وی افزود قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ به تحریم‌ها علیه ایران پایان داد اما کشورهای غربی به آن پایبند نماندند.

نماینده پاکستان: به تعامل دیپلماتیک برای حل مسائل باقی‌مانده در خصوص ایران نیاز مبرم وجود دارد.

نماینده چین: یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسائل خاورمیانه ضروری است

نماینده چین در جلسه شورای امنیت برای رأی‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در خصوص ایران گفت: اقدامات خصمانه در خاورمیانه ادامه دارد. یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسائل خاورمیانه ضروری است.