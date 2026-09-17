مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان تهران، در دویستمین شب از تجمعات خود، بار دیگر با حضوری پرشور در خیابان‌ها و میادین، بر همدلی و استقامت تزلزل‌ناپذیر خود در مسیر میدان‌داری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تداوم حضور مردم شهرستان‌های استان تهران در طول دویست شب گذشته، نشان از بصیرت و اراده‌ای استوار در برابر توطئه‌های دشمنان دارد. شرکت‌کنندگان در این تجمعات که با شعار‌های وحدت و همبستگی همراه بود، یک بار دیگر ثابت کردند که در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مقام معظم رهبری، همدل و هم‌قدم هستند.