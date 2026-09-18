اوقات شرعی ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۷ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۱۶ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۳۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۰ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین

حدیث روز:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: اِختَبِرُوا النّاسَ بِأخدانِهِم فَإنَّما یُخادِنُ الرَّجُلُ مَن یُعجِبُهُ نَحوُهُ.

مردم را به دوستانشان بیازمایید؛ زیرا آدمى با کسى که از رفتارش خوشش بیاید، دوستى مى کند. (مجموعه ورام ج ۲، ص ۲۴۹)

احکام شرعی:

نگاه به جسد همجنس و غيرهمجنس

سوال) نگاه به جسد همجنس و غيرهمجنس، مسلمان باشد يا غيرمسلمان تا چه حدى جايز است؟

جواب) نگاه به جسد همجنس غير از عورتين اشکال ندارد و در غير همجنس حکم زمان حيات را دارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)