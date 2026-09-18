اوقات شرعی ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به افق اهواز
اوقات شرعی ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
اذان صبح: ۴ و ۴۲ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۲ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۹ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۸ و ۱۶ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸ و ۳۳ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۰ دقیقه
ذکر روز شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین
حدیث روز:
رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: اِختَبِرُوا النّاسَ بِأخدانِهِم فَإنَّما یُخادِنُ الرَّجُلُ مَن یُعجِبُهُ نَحوُهُ.
مردم را به دوستانشان بیازمایید؛ زیرا آدمى با کسى که از رفتارش خوشش بیاید، دوستى مى کند. (مجموعه ورام ج ۲، ص ۲۴۹)
احکام شرعی:
نگاه به جسد همجنس و غيرهمجنس
سوال) نگاه به جسد همجنس و غيرهمجنس، مسلمان باشد يا غيرمسلمان تا چه حدى جايز است؟
جواب) نگاه به جسد همجنس غير از عورتين اشکال ندارد و در غير همجنس حکم زمان حيات را دارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)