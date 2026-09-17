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استاندار خراسان شمالی بر ضرورت همکاری حداکثری دستگاههای اجرایی برای اجرای موفق سرشماری نفوس و مسکن و همچنین برخورد جدی با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی باغی و زراعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،بهمن نوری در هفتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به اهمیت سرشماری نفوس و مسکن، اظهار کرد: با همیاری و همکاری حداکثری همه دستگاههای اجرایی، سرشماری امسال را با موفقیت انجام دهیم؛ هرچه بانک اطلاعاتی ما کاملتر باشد، روند تصمیمگیری، پیگیری تحقق اهداف و ارزیابی عملکرد نیز دقیقتر خواهد بود.
وی افزود: نمیتوان با ذوق و سلیقه و آزمون و خطا کار کرد، چرا که این رویکرد موجب هدررفت منابع میشود.
نوری با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به مرجعیت مرکز آمار ایران در تصمیمگیریها، گفت: مصداق بارز این موضوع، آمار جمعیتی استان است که گاهی چند دستگاه اجرایی آمارهای متفاوتی ارائه میدهند؛ بنابراین باید یک مرکز مرجع برای ارائه آمار داشته باشیم و یکپارچه سازی اطلاعات و آمار برای ما حائز اهمیت است.
استاندار خراسان شمالی تحلیل دادهها را نقشه راه تصمیمگیری دانست و تصریح کرد: تحلیل دقیق دادهها، تصمیمات واقع بینانهتری به ما ارائه میدهد و موجب افزایش اثربخشی تصمیمات در بخشهای مختلف خواهد شد.
وی همچنین در خصوص برنامه جامع عملیاتی توسعه زیرساختهای مورد نیاز استقرار شرکتهای دانشبنیان گفت: جهش در زیست بوم نوآوری، توسعه زیرساختهای فیزیکی، تقویت حمایتهای نرمافزاری و مالی، بومیسازی زنجیره ارزش و اتصال آن به صنایع مادر از اهداف کلان این برنامه است.
نوری در ادامه با اشاره به شناسایی ۲۹۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی باغی و زراعی طی پنج ماهه نخست امسال، اظهار کرد: ۳۰ درصد این موارد مربوط به شهرستان بجنورد است.
وی تأکید کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز موضوع مهمی است و باید از منابع مردم صیانت کنیم؛ این منابع امانتی در دست ماست و در این خصوص با کسی تعارف نداریم.
استاندار خراسان شمالی ساخت و ساز غیرمجاز را رفتاری بیرحمانه با منابع طبیعی دانست و گفت: دستگاههای اجرایی باید رسالت و مأموریت خود را در این حوزه انجام دهند و نباید منتظر دستور استاندار باشند؛ صیانت از بیتالمال وظیفه ماست.
وی افزود: این موضوع را به هیچ عنوان رها نمیکنیم و میتواند بهعنوان یکی از معیارهای جدی ارزیابی فرمانداران و دستگاههای اجرایی قرار گیرد، چرا که اراضی کشاورزی جزو ذخایر کشور است.
نوری خاطرنشان کرد: با ساخت و سازهای غیرمجاز با جدیت برخورد خواهیم کرد و در این زمینه با کسی تعارف نداریم؛ البته هدف ما مچگیری نیست، بلکه عارضهیابی و اصلاح روندهاست.