به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان گفت: چهل و ششمین هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریورماه تا ۷ مهرماه با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و با اجرای برنامه‌های مختلف در استان اصفهان برگزار می‌شود.

سرهنگ منوچهر ذوالفقاری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و نیرو‌های مسلح باید برنامه‌های این هفته خود را در سامانه «سادم» ثبت کنند، ادامه داد: فضاسازی محیطی و تبلیغات شهری و روستایی باید با محوریت امام شهید، انقلاب، شهدا، فرماندهان و اقشار شهید دفاع مقدس باشد و برنامه‌های دستگاه‌ها نیز با شعار‌های اعلام‌شده برای این ایام هماهنگ باشد.

وی گفت: جهاد تبیین با موضوع هدایت امام شهید، فرماندهی کل قوا، دستاورد‌های دفاع مقدس و محور مقاومت باید موردتوجه قرار گیرد و از ظرفیت راویان دفاع مقدس و گردان‌های تبیینی در مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و سازمان‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: ۲ گردان تبیینی از دی‌ماه تشکیل شده که در مجموع ۵۰۰ نفر ظرفیت دارند و تاکنون ۴ همایش توانمندسازی برای اعضای این گردان‌ها برگزار شده است.

ذوالفقاری افزود: عطرافشانی و نثار گل به مزار شهدا و یادمان‌های شهدای گمنام در استان هم‌زمان با سراسر کشور انجام می‌شود و خطیبان جمعه نیز به دستاورد‌های عملیات‌های مهم دفاع مقدس خواهند پرداخت.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان افزود: یکی از برنامه‌های محوری امسال، هفتمین آیین تکریم و تجلیل از پیش‌کسوتان دفاع مقدس و مقاومت است که ۳۱ شهریور با حضور یکی از رؤسای قوا به طور هم‌زمان با مراکز استان‌ها برگزار می‌شود.

وی گفت: آیین تکریم در موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان با حضور حدود ۶۰۰ نفر از پیشکسوتان، خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و همچنین فعالان حوزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی افزود: سهمیه استان اصفهان برای تکریم پیشکسوتان در طول سال ۲۲ هزار نفر است و شهرستان‌ها، اداره‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها باید برنامه‌ریزی کنند تا بخش قابل‌توجهی از این برنامه در طول هفته دفاع مقدس انجام شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان با اشاره به تشکیل کارگروه‌های ستاد مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: کارگروه تبلیغات، روابط‌عمومی و فضاسازی با مسوولیت روابط‌عمومی استانداری، کارگروه رسانه، فضای مجازی و هنر با مسوولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروه پشتیبانی با مسوولیت شهرداری اصفهان و کارگروه تأمین، حفاظت، هماهنگی و امنیتی نیز تشکیل شده است.

وی افزود: کارگروه روحانیت و معارف دفاع مقدس، کارگروه زنان، خانواده و نسل جدید، کارگروه ایثار و شهادت و تکریم شهدا و کارگروه نظارت، ارزیابی و پیگیری نیز از دیگر کارگروه‌های این ستاد هستند و شرح وظایف اعضای آنها به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

ذوالفقاری ادامه داد: ساختمان موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل شده است و اکنون مرحله تولید محتوا، سوژه‌یابی، تدوین سناریو و تولید محتوای موزه در حال اجراست.

وی گفت: موزه دفاع مقدس و مقاومت اصفهان به شکل دیجیتال طراحی شده و باتوجه‌به تعداد موضوع، وجود حدود ۳۰۰ هزار پیشکسوت دفاع مقدس، حدود ۲۵ هزار شهید و ۲ لشکر و ۳۰ یگان و سازمان نظامی، استفاده از فناوری‌های نوین در آن موردتوجه قرار گرفته است.

ذوالفقاری افزود: یکی از مشکلات اصلی موزه دفاع مقدس و مقاومت اصفهان، موضوع اعلام و اطفای حریق است که مانع بهره‌برداری شده و این مجموعه همچنین ردیف اعتباری مستقلی ندارد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان گفت: بر اساس اساسنامه استانی موزه، ۴۰ درصد اعتبار باید از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و ۴۰ درصد از سوی شهرداری تأمین شود و برای تحقق این موضوع باید ردیف اعتباری ایجاد شود.

وی ادامه داد: باتوجه‌به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از موزه، ایجاد ردیف اعتباری برای این مجموعه ضروری است تا امکان بهره‌برداری از ظرفیت ایجادشده فراهم شود.

ذوالفقاری با اشاره به وضعیت یادمان‌های شهدای گمنام استان اصفهان گفت: ۶۰۲ شهید گمنام در ۲۰۶ یادمان استان به خاک سپرده شده‌اند، اما حدود ۲۸ یادمان نیازمند رسیدگی و ساماندهی هستند.

وی افزود: برخی از این یادمان‌ها در نقاطی قرار دارند که دسترسی به آنها دشوار است و امکانات اولیه برای رسیدگی به مزار شهدا نیز وجود ندارد.

ذوالفقاری ادامه داد: یکی از این موارد در پشتکوه فریدون‌شهر قرار دارد که شهید گمنام در سال ۱۴۰۱ در آنجا به خاک سپرده شده و حدود ۴۵ کیلومتر مسیر دسترسی آن نیازمند آسفالت است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان گفت: یادمان‌های شهدای گمنام استان نیز ردیف اعتباری مشخصی ندارند و به همین دلیل برخی از این یادمان‌ها در وضعیت فعلی باقی‌مانده‌اند.

وی افزود:یکی از منابع قانونی برای تأمین اعتبار، اعتبارات تملک دارایی‌ها بر اساس بند «ت» ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه است که در برنامه هفتم نیز در ماده ۷۵ تنفیذ شده است.