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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بر ضرورت برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری و کوچکتر شدن اراضی کشاورزی در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سیدمجتبی علویمقدم در هفتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: مراجع صدور پروانه ساخت شامل دهیاریها، شهرداریها و شرکت شهرکهای صنعتی هستند و متقاضیان باید پروانه ساخت را از مرجع قانونی مربوط دریافت کنند.
وی افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز باید با جدیت پیگیری شود و در خارج از محدوده شهرها و روستاها نیز موارد شناسایینشده زیادی وجود دارد که باید با بررسیهای انجامشده در شهرستانها، اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از آنها انجام شود.
علوی مقدم با تأکید بر اینکه فرمانداران باید بر فرآیند صدور مجوزهای ساختوساز نظارت داشته باشند، گفت: پروانه ساخت باید از مرجع قانونی صدور پروانه دریافت شود و فرمانداران لازم است به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
معاون عمرانی استاندار همچنین کوچکتر شدن اراضی کشاورزی را یکی از موضوعات مهم استان دانست و تصریح کرد: این مسئله تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف بجنورد خاطرنشان کرد: باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنیم تا از ادامه ساختوسازهای غیرمجاز و خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری شود.