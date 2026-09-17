به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، قزوین میزبان طرح «اوج» برای شناسایی استعداد‌های برتر والیبال زیر ۱۵ سال کشور است.

در این جشنواره ۵۰۰ نوجوان و نونهال دهه نودی از استان‌های مختلف کشور حضور دارند و استعداد‌های والیبال آنان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فرآیند استعدادیابی این طرح با استفاده از تجربه داخلی و الگوبرداری از نظام‌های استعدادیابی پنج کشور صاحب‌نام والیبال انجام می‌شود.

هدف از اجرای طرح «اوج»، شناسایی و پرورش استعداد‌های آینده والیبال کشور و ایجاد مسیر منسجم برای رشد آنهاست.