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نخستین جشنواره استعدادیابی والیبال زیر ۱۵ سال پسران ایران در قزوین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، قزوین میزبان طرح «اوج» برای شناسایی استعدادهای برتر والیبال زیر ۱۵ سال کشور است.
در این جشنواره ۵۰۰ نوجوان و نونهال دهه نودی از استانهای مختلف کشور حضور دارند و استعدادهای والیبال آنان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
فرآیند استعدادیابی این طرح با استفاده از تجربه داخلی و الگوبرداری از نظامهای استعدادیابی پنج کشور صاحبنام والیبال انجام میشود.
هدف از اجرای طرح «اوج»، شناسایی و پرورش استعدادهای آینده والیبال کشور و ایجاد مسیر منسجم برای رشد آنهاست.