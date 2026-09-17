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استاندار خراسان شمالی گفت: اجرای طرح بیمارستان مادر و کودک حاصل کار جمعی و همدلی مجموعههای مختلف است و این طرح برای استان ماندگار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در آیین آغاز رسمی عملیات ساخت بزرگترین طرح درمانی استان، بیمارستان مادر و کودک، اظهار داشت: هر جا کنار هم باشیم و جهتگیریهایمان یکی باشد، طرحها زودتر به ثمر میرسند و سریعتر به نقطه مطلوب که همان رضایتمندی مردم است، خواهیم رسید.
وی با بیان اینکه احداث بیمارستان مادر و کودک بارها مطرح شده بود، افزود: هیچ خبری خوشایندتر و امیدبخشتر از آغاز اجرای چنین طرحهایی نیست و افزایش سرانه درمانی از نیازهای اساسی استان به شمار میرود.
نوری با تأکید بر اینکه مادران این سرزمین شایسته برخورداری از بهترین خدمات هستند، گفت: یکی از نیازهای اساسی درمانی استان، وجود بیمارستان تخصصی مادر و کودک بود که امروز در سایه همدلی و وفاق، عملیات ساخت آن آغاز میشود.
وی ادامه داد: این بیمارستان در زمینی به مساحت ۴.۳ هکتار و با ظرفیت ۲۰۰ تخت و زیربنای بیمارستانی ۲۰ هزار مترمربع احداث خواهد شد که تخصیص زمین آن با همکاری شورای شهر انجام شده است.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت اجرای پروژه تصریح کرد: در ساخت این بیمارستان باید از مصالح باکیفیت استفاده شود و کیفیت کار اهمیت بسیار زیادی دارد؛ بنابراین بهرهگیری از پیمانکار حرفهای و مجرب از الزامات اجرای این پروژه است.
نوری با اشاره به تلاش برای تأمین منابع مورد نیاز طرح گفت: در تخصیص منابع برای اجرای این طرح تلاش خواهیم کرد تا طرح با کیفیت مناسب و در زمان مطلوب به نتیجه برسد.
وی همچنین نقش رسانهها در انعکاس اخبار امیدبخش را مهم دانست و اظهار کرد: انعکاس اخبار خوب از این دست میتواند به افزایش شاخص امید در جامعه کمک کند، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی را فراهم آورد و در نهایت به کاهش مهاجرت از استان منجر شود.
استاندار خراسان شمالی خاطر نشان کرد: هدف ما این است که با اجرای طرحهای زیرساختی و توسعه خدمات درمانی، سرانه درمانی استان را به استاندارد کشوری نزدیک کنیم.
بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان ظرفیت نهایی مورد نظر برای بیمارستان مادر و کودک ۳۲۰ تخت است، اما در مرحله نخست، ساخت بیمارستان با ظرفیت ۲۰۰ تخت مصوب شده است.
برای فاز نخست این پروژه در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که از این میزان، ۲۵۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبار امسال است.
همچنین سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح در نظر گرفته شد و وزارت بهداشت نیز ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داد.