به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در مراسم آغاز پویش مهر علوی اردوی جهاد پزشکی سلامت و توزیع ۱۸ هزار بسته نوشت‌افزار بین قشرهای کم‌برخوردار استان کرمان گفت :در شورای آموزش و پرورش استان مصوب شده اعتباری برای حمایت از نهاد‌هایی همچون کمیته امداد، آموزش و پرورش و بنیاد علوی اختصاص یابد.

محمدعلی طالبی، هدف از این اقدام را جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان به علت کمبود امکانات و لوازم آموزشی و کمک‌آموزشی برشمرد و افزود: باید تلاش شود هیچ دانش‌آموزی در استان به علت کمبود وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی، از تحصیل بازبماند .

وی از فرمانداران شهرستان‌ها، به‌ویژه در جنوب و شرق استان، خواست موارد ترک تحصیل دانش‌آموزان به علت مسائل مالی را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.

استاندار کرمان با تاکید برحمایت خیران، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و دستگاه‌های مختلف گفت: فضای تعاملی بین دستگاه‌ها در شهرستان جیرفت و در سطح مدیران استانی وجود دارد و باید از این ظرفیت برای جلوگیری از محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل استفاده شود.

وی با اشاره به توزیع ۱۸ هزار بسته نوشت‌افزار از سوی بنیاد علوی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: کمیته امداد، آموزش و پرورش، فرمانداران و بنگاه‌های اقتصادی باید از این هم‌افزایی برای رفع هرچه بیشتر مسائل و مشکلات استفاده شود.