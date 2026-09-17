به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۶ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۱ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و یک دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۱۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۳۵ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۰ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: لَیْسَ بَیْنَنا وَ بَیْنَ اَهْلِ حَرْبِنا رِبا، نَأْخُذُ مِنْهُمْ اَلْفِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَاْخُذُ مِنْهُمْ وَ لا نُعْطیهِمْ.

بین ما و دشمنانمان، ربا (حرام) نیست، از آنان هزاران درهم در مقابل یک درهم مى گیریم آرى، از آنان ربا مى گیریم و به آنان ربا نمى دهیم. تهذیب الاحکام (تحقیق خرسان) ج ۷، ص ۱۸، ح ۷۷ - من لا یحضره الفقیه ج ۳، ص ۲۷۷، ح ۴۰۰۰ - کافی (ط-الاسلامیه) ج ۵، ص ۱۴۷، ح ۲

احکام شرعی:

دست زدن به شير آب در حال وضو

سوال) اگر شخص وضو گيرنده در اثر عدم آگاهى هنگام شستن دست‌ها و صورت به قصد وضو، اقدام به باز و بسته كردن شير آب نمايد؛ آنهم در موقعى كه رطوبت (خيسى) روى شير آب در مسح او تداخل نمايد وضوى او باطل است. حكم نمازهايى که با اين حالت خوانده شده چيست؟