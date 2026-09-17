راه اندازی مرکز علوم و فناوری‌های هوش مصنوعی، برنامه جدید دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی جدید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه اصفهان گفت: عزم این دانشگاه، تبدیل علم به ثروت، پاسخگویی به نیاز‌های صنعت و حل مسائل کلیدی کشور در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، صنایع خلاق و فناوری‌های پیشرفته است.

رسول رکنی زاده با بیان اینکه دانشگاه اصفهان با سابقه علمی و پژوهشی خود، همواره در عرصه فناوری‌های نوظهور پیشتاز بوده است، افزود: چندی پیش ساخت کارخانه نوآوری که به عنوان بخشی از ناحیه ۳۲ هکتاری نوآوری دانشگاه اصفهان طراحی شده، آغاز شد که این مرکز، گامی بلند در مسیر تحقق دانشگاه نسل چهارم است.

وی ادامه داد: این کارخانه، مکانی برای حمایت از کمک نوآورها، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی دستاورد‌های پژوهشی با هدف اشتغال دانشجویان است.

رئیس دانشگاه اصفهان درباره رشته‌های جدید هم گفت: با راه‌اندازی یک دوره دکتری تخصصی ادبیات فرانسه و سه دوره کارشناسی ارشد مهندسی و علم کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی، مهندسی و علم کامپیوتر - گرایش اینترنت اشیاء همچنین مهندسی عمران - گرایش زلزله در دانشگاه اصفهان موافقت شده است.

دانشگاه اصفهان، ۱۶ هزار دانشجو در ۴۳۹ رشته تحصیلی و ۷۲۰ عضو هئیت علمی دارد.

این دانشگاه به لحاظ قدمت (۸۰ سال) و رشته‌های تحصیلی بزرگ‌ترین دانشگاه در منطقه مرکز کشور است.