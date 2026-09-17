سید عبدالملک بدرالدین گفت: دشمن اسرائیلی در مرحله کاهش تنش، در پی آن بود که کشور ما را در همه سطوح به فروپاشی بکشاند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عبدالملک بدرالدین رهبر یمن در سخنرانی امروز اظهار داشت: دشمن اسرائیلی در مرحله کاهش تنش، در پی آن بود که کشور ما را در همه سطوح به فروپاشی بکشاند.

بدرالدین پیروزی‌های نیرو‌های مسلح را به مردم یمن تبریک گفت

رهبر یمن گفت: پیروزی‌ها را به ملت‌مان تبریک می‌گویم و دعا می‌کنم که مجاهدان نیرو‌های مسلح که از پشتیبانی مردم برخوردارند، موفق شوند.

بدرالدین: ملت ما با تجاوز و محاصره ظالمانه سعودی مواجه است

سید عبدالملک بدرالدین افزود: از خداوند متعال به خاطر پیروزی‌های بزرگ ملت عزیزمان در مقابله با تجاوز ظالمانه سعودی، که با حمایت آمریکاست، سپاسگزارم. پیروزی‌های محقق شده، به یاری خداوند و در چارچوب مسئله عادلانه ملت ما بوده است. این پیروزی‌ها را به ملت عزیزمان تبریک می‌گویم و از خداوند می‌خواهم مجاهدان نیرو‌های مسلح را که از پشتیبانی مردم برخوردارند، موفق و هدایت کند و به آنان پاداش دهد.

ملت عزیز ما با تجاوزی مستمر و محاصره‌ای ظالمانه که اکنون دوازدهمین سال خود را سپری می‌کند، مواجه است؛ محاصره‌ای که دشمن سعودی زیر نظر آمریکا و تحریک صهیونیست‌ها اعمال می‌کند.

دشمن سعودی از برقراری روابط با کشور ما بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک سر باز زده است

رهبر یمن گفت: دشمن سعودی از برقراری روابط با کشور ما بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک سر باز زده و در عوض، اصرار دارد که این روابط بر مبنای تحقیر و تسلط بر امور مردم بنا شود.

عربستان در همه مراحل، آغازگر تجاوز بوده است

سید عبدالملک بدرالدین اظهار داشت: دشمن سعودی تصور می‌کند قدرتش در این است که ملت ما ضعیف، برده، سرکوب شده، متفرق و پراکنده باشد. ما در موضع دفاع ضروری قرار داریم و ما آغاز کننده تجاوزات عربستان نبودیم. تشدید تنش اخیر با بمباران فرودگاه صنعاء از سوی دشمن سعودی آغاز شد؛ عربستان در همه مراحل، بدون هیچ توجیه مشروعی، آغازگر تجاوز بوده است. ملت عزیز ما آغازگر مشکل با عربستان نبوده و در موضع تجاوز علیه عربستان قرار نداشته است.

رهبر یمن گفت: تجاوزی که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، حمله‌ای به ملت ما بدون هیچ توجیه و حقی بود و متجاوزان به این حمله تجاوزکارانه خود ادامه دادند.

بدرالدین افزود: طی ۱۲ سال و با یک مقایسه ساده میان نیرو‌های مسلح ما و تجاوز سعودی، مشخص می‌شود که چه کسی به ضوابط اخلاقی، شرعی، دینی و انسانی پایبند بوده است. متجاوز سعودی در کشور ما همه چیز را هدف قرار داد و به هیچ حرمت و حریمی به هیچ وجه پایبند نبود.

سعودی هزاران زن و کودک را در یمن به شهادت رسانده است

رهبر یمن گفت: متجاوز سعودی هزاران کودک از مردم مسلمان ما را به شهادت رساند و این از بزرگ‌ترین محرمات نزد خداوند متعال است. متجاوز سعودی هزاران زن را به شهادت رساند و غیرنظامیان را در خانه‌هایشان هدف قرار داد و شهرها، محله‌ها و بازار‌ها را در یک اقدام نسل‌کشی بمباران کرد. متجاوز سعودی یمنی‌ها را در همه جا، در بازارها، خانه‌ها، جاده‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و دیگر مکان‌ها به شهادت رساند. متجاوز سعودی مساجد را در کشور ما هدف قرار داد و هرگز حرمت و قداست آنها را رعایت نکرد.

عربستان بیش از ۲ هزار مسجد را در یمن هدف قرار داد

بدر الدین افزود: متجاوز سعودی بیش از ۲ هزار مسجد را در کشور ما هدف قرار داد که از جمله آنها مساجد تاریخی در مناطقی در عمق کشور بود که در جبهه‌های نبرد قرار نداشتند.

رهبر یمن گفت: متجاوز سعودی حتی مرکز نگهداری و اسکان نابینایان در صنعاء را نیز هدف قرار داد و گورستان‌ها و آثار و بنا‌های تاریخی را هدف حمله قرار داد. گزارش‌هایی از جنایت‌های تجاوز جنسی علیه کودکان و زنان در مناطقی که سعودی آنها را اشغال کرده بود، در کنار جنایت‌های شکنجه و رفتار وحشیانه با اسیران، منتشر شده است.

سیدعبدالملک بدرالدین افزود: متجاوز سعودی مرتکب جنایت‌های فجیعی شد که در سطح جهانی و به اجماع، به‌عنوان جنایت شناخته شده‌اند و این جنایت‌ها به صورت نظام‌مند انجام شد.

جنایت‌های عربستان در یمن سیاستی ثابت است

رهبر یمن گفت: جنایت‌های عربستان سعودی در کشور ما صرفاً موارد فردی، مواضعی محدود یا حوادثی نادر نبود، بلکه یک سیاست ثابت بود.

بدرالدین افزود: متجاوز سعودی، جنایت را به‌عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن ملت عزیز ما و در تلاش برای به تسلیم وادار کردن آن، به کار گرفت.

رهبر یمن تصریح کرد: ما شواهد و اسناد مربوط به جنایت‌های سعودی در کشورمان را در اختیار داریم که سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی نیز به آنها اذعان کرده‌اند.

بدرالدین افزود: مسئله محاصره همچنان یکی از برجسته‌ترین مشکلات در رابطه با دشمن سعودی است؛ زیرا این کشور بر بسته نگه داشتن فرودگاه‌ها و اعمال محدودیت‌های ناعادلانه و غیرقانونی بر کالا‌های وارداتی اصرار دارد.

مردم یمن طی ۱۲ سال برای دسترسی به غذا و دارو با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند

سید عبدالملک بدر الدین گفت: سازمان ملل متحد و نهاد‌های بین‌المللی به واقعیت محاصره کشورمان اذعان کرده‌اند و تأکید شده است که دشمن سعودی از اقدامات و محدودیت‌های خودسرانه برای هدف قرار دادن معیشت مردم عزیز ما استفاده کرده است.

رهبر یمن افزود: ملت ما در مراحل گذشته از سیاست‌هایی رنج برد که موجب شد برای تأمین بخش عمده نیاز‌های زندگی خود به واردات خارجی وابسته شود؛ سپس در نتیجه محدودیت‌ها و اقدامات خودسرانه متجاوز سعودی آسیب دید.

وی اظهار داشت: ملت ما طی ۱۲ سال گذشته با مشکلاتی برای دسترسی به مواد غذایی و دارو، به ویژه دارو‌های مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، مواجه بوده است.

رهبر انصارالله یمن گفت: محاصره مردم ما با هدف محروم کردن آنان از منابع حاکمیتی نفت و گاز و نیز محروم کردن کارکنان نهاد‌های دولتی از دریافت حقوق و خدمات عمومی اعمال شد.

بدرالدین افزود: ملت ما در نتیجه محاصره سعودی به شدت و به‌گونه‌ای بسیار گسترده آسیب دیده است.

عربستان در پی توجیه جنایت‌های خود علیه ملت یمن است

رهبر یمن گفت: دشمن سعودی اصرار دارد به محاصره و اعمال فشار بر ملت ما ادامه دهد.

بدرالدین افزود: متجاوز سعودی با تبلیغات باطل، ادعا‌های دروغین و افترا‌های هولناک و زشت، بخش اساسی از تجاوز عربستان سعودی علیه ملت ما بود و هدف آن، مخدوش کردن چهره ملت عزیز ما بود.

وی ادامه داد: دشمن سعودی تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود را برای توجیه جنایت‌هایش علیه ملت یمن به کار می‌گیرد.

رهبر یمن گفت: دشمن سعودی از طریق مخدوش کردن چهره ملت ما و بر اساس عناوین و ادعا‌هایی که در افترا‌های خود مطرح می‌کند، در پی تحریک دیگران است.

بدرالدین افزود: دشمن سعودی تلاش می‌کند دیگران را نیز با خود همراه کند تا در جنایت‌هایش علیه ملت ما مشارکت کنند.

ادعای سعودی درباره هدف قرار دادن مکه، دروغی بزرگ و تهمتی آشکار است

رهبر یمن گفت: یکی از زشت‌ترین تهمت‌ها و فجیع‌ترین و قبیح‌ترین دروغ‌ها و افترا‌های بزرگ دشمن سعودی علیه ملت یمن و نیرو‌های مسلح آن، متهم کردن آنان به هدف قرار دادن مکه مکرمه است. افترا و ادعای دروغین دشمن سعودی علیه ملت ما درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه، دروغی بزرگ، بسیار قبیح و شنیع و تهمتی بزرگ و آشکار است.

بدرالدین افزود: دشمن سعودی این افترا را تکرار می‌کند با این هدف که در میان کسانی که عادت کرده‌اند دروغ‌های او را بپذیرند و با تکیه بر آنها موضع‌گیری و محکومیت صادر کنند، تا حدی رواج پیدا کند.

وی اظهار داشت: دشمن سعودی پیش‌تر نیز این دروغ را مطرح کرده بود، اما این ادعا نزد هیچ انسان عاقلی در جهان اسلام رواج پیدا نکرد.

ملت یمن در برابر اهانت به قرآن، پیامبر و مکه، گسترده‌ترین تحرک‌ها را رقم می‌زند

رهبر یمن گفت: ملت یمن هنگامی که اهانتی به قرآن یا مکه صورت می‌گیرد، برای تظاهرات و اعلام موضع به خیابان‌ها می‌آید به طوری که در جهان اسلام نظیری ندارد.

سید عبدالملک بدرالدین افزود: ملت ما از تعلق ایمانی راسخی برخوردار است؛ ملتی است که در عصر کنونی پرچم اسلام را بر دوش دارد و همان‌گونه که پدران و نیاکان ما در گذشته این پرچم را حمل می‌کردند، امروز نیز آن را حمل می‌کند.

وی اظهار داشت: بر همه مسلمانان واجب است که نظام سعودی را به خاطر این تهمت و این بهره‌برداری پست و فرومایه که در آن هیچ احترامی برای قداست مکه مکرمه قائل نیست، بازدارند.

بدرالدین گفت: نظام سعودی از افترا و تهمت به مکه مکرمه، برای خدمت به تجاوز و محاصره ظالمانه خود علیه ملت مسلمان ما بهره‌برداری می‌کند.

وی افزود: ملت یمن از بزرگ‌ترین ملت‌های اسلامی در تقدیس مقدسات است و از جمله ملت‌هایی است که بیشترین اهتمام را به مقدسات دارند و بیش از دیگران برای حفاظت از آنها آمادگی دارند.

رهبر یمن گفت: ما به‌عنوان ملت یمن، جان‌ها، زندگی، اموال و هر آنچه در اختیار داریم را فدای مکه مکرمه و فدای تمامی مقدسات اسلامی می‌کنیم.