در اثر برخورد دو خودروی سواری سمند و ریو، در محور بردسکن به بجستان، یک دختربچه جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

امروز پس از اعلام وقوع تصادف دو خودروی سواری سمند و ریو، در کیلومتر ۱۵ محور بردسکن به بجستان به مرکز فوریت‌ های پلیسی، بلافاصله تیم‌ های گشت پلیس و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده پلیس‌ راه بردسکن بردسکن گفت:

سرهنگ حمیدرضا میرخالقی افزود: شدت تصادف به ‌قدری بود که یکی از سرنشینان خودرو، که دختربچه‌ ای ۹ ساله بود، در دم جان خود را از دست داده بود و دو نفر دیگر از سرنشینان نیز دچار جراحت شده بودند که برای اقدامات درمانی به مراکز بیمارستانی منتقل شدند.

فرمانده پلیس‌ راه بردسکن علت اصلی بروز این تصادف مرگبار را انحراف به چپ خودروی سواری ریو عنوان کرد.

میرخالقی با اشاره به تقارن این حادثه با روزهای پایانی شهریورماه و افزایش چشمگیر حجم تردد در محورهای مواصلاتی، نسبت به تکرار حوادث مشابه هشدار داد و اظهار کرد: «در روزهایی قرار داریم که جاده‌ ها بیش از هر زمان دیگری پذیرای مسافران است. خستگی راه، عجله برای رسیدن به مقصد و ترافیک جاده‌ ای، عوامل محرکی هستند که صبر و حوصله رانندگان را هدف قرار می‌ دهند.»