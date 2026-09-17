به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای شرکت در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، عصر جمعه ۲۷ شهریور تهران را به مقصد ژاپن ترک می‌کند.

تیم ملی مردان با ترکیب علی داودی، علی عالی پور، علیرضا نصیری و میرمصطفی جوادی با سرمربیگری بهداد سلیمی و مربیگری جواد نادری به ناگویا می‌رود.

مهسا بهشتی و ریحانه بهشتی به عنوان دو وزنه بردار و الهام حسینی و پوپک بسامی به عنوان سرمربی و مربی، تیم ملی بانوان ایران را در بازی‌ها تشکیل می‌دهند.

برنامه اولیه رقابت وزنه برداران ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛

یکشنبه ۵ مهر؛ ریحانه کریمی دسته ۷۷ کیلوگرم؛ ساعت ۱۷ (به وقت محلی)

دوشنبه ۶ مهر؛ مصطفی جوادی دسته ۸۵ کیلوگرم؛ ساعت ۱۳:۳۰ (به وقت محلی)

دوشنبه ۶ مهر؛ علی عالی پور دسته ۹۵ کیلوگرم؛ ساعت ۱۷ (به وقت محلی)

سه شنبه ۷ مهر؛ مهسا بهشتی دسته ۸۶ کیلوگرم؛ ساعت ۹:۳۰ (به وقت محلی)

سه شنبه ۷ مهر؛ علیرضا نصیری دسته ۱۱۰ کیلوگرم؛ ساعت ۱۲:۳۰ (به وقت محلی)

سه شنبه ۷ مهر؛ علی داودی دسته ۱۱۰+ کیلوگرم؛ ساعت ۱۹:۱۰ (به وقت محلی)