رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ظرفیت‌های مجموعه شهر آفتاب گفت: این مجموعه با توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل خدمات، به گزینه‌ای مناسب برای برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ و کاهش بار ترافیکی پایتخت تبدیل می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودرو در شهر آفتاب با اشاره به روند توسعه این مجموعه اظهار کرد: شهر آفتاب با هدف ایجاد فضایی استاندارد و در شأن نمایشگاه‌های بین‌المللی طراحی شده و تاکنون اقدامات مؤثری برای ارتقای کیفیت زیرساخت‌های آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه این مجموعه همچنان در حال تکمیل است، افزود: تلاش بر این است که با افزایش سطح خدمات و امکانات، شرایطی فراهم شود تا نمایشگاه‌های بزرگ داخلی و بین‌المللی در این محل برگزار شوند. به گفته چمران، وسعت مناسب، دسترسی‌های قابل قبول و امکانات موجود، رضایت نسبی بازدیدکنندگان و برگزارکنندگان را به همراه داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات ناشی از برگزاری نمایشگاه‌ها در نقاط پرتردد شهری تصریح کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی در داخل شهر، علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین، موجب نارضایتی شهروندان می‌شود و فشار مضاعفی به شبکه حمل‌ونقل شهری وارد می‌کند. از این رو، انتقال نمایشگاه‌ها به مجموعه‌هایی مانند شهر آفتاب، اقدامی منطقی و ضروری است.

چمران همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه خبر داد و گفت: ایجاد مراکز تجاری، هتل و فروشگاه‌های بزرگ در دستور کار قرار دارد که می‌تواند به تکمیل زنجیره خدماتی این مجموعه کمک کند و آن را به یک قطب نمایشگاهی و اقتصادی در جنوب تهران تبدیل سازد.

وی در پایان با اشاره به روند رو به رشد استفاده از خودرو‌های کم‌آلاینده خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها برای استفاده از خودرو‌های برقی و هیبریدی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد تا همزمان با گسترش نمایشگاه‌ها، مسائل زیست‌محیطی نیز مدیریت شود.