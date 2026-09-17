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با نزدیکشدن به روزهای پایانی تابستان، هنوز هم جادههای منتهی به مهاباد شاهد حضور مسافرانی است که برای تماشای طبیعت، گشت وگذار در تفرجگاهها و البته خرید، این شهر را مقصد سفر خود انتخاب کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ تابستان رو به پایان است؛ اما سفر به مهاباد هنوز ادامه دارد و براساس اعلام اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهاباد، امسال بیش از ۳۵۰ هزار بازدید از جاذبههای گردشگری مهاباد ثبت شده که حدود ۱۳۰ هزار نفر از آنها، میهمان غار آبی سهولان بودهاند.
بخشی از خاطره سفر، در بازارها و مراکز خرید مهاباد شکل میگیرد و مسافران و گردشگرانی که چند ساعتی در شهر میمانند، خرید میکنند و در کنار آن، بخشی از اقتصاد شهر هم رونق میگیرد.
مهاباد برای مسافر، نه فقط یک توقف در مسیر، بلکه ترکیبی است از طبیعت، تاریخ، بازار و مهمتر از همه، خاطرهای که میتواند دوباره او را به این شهر برگرداند.