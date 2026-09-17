به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فخری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۴ شهریور جاری، تعداد ۷۶۰ تأییدیه ایمنی آسانسور در استان صادر شده است که شامل ۴۶۴ مورد ایمنی اولیه و ۲۹۶ مورد ایمنی ادواری است. وی اشاره کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت الزامات قانونی افزود: آسانسورهای برقی و هیدرولیکی بر اساس تاریخ صدور پروانه ساختمان، مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند. در حال حاضر بدون دریافت تأییدیه ایمنی، پایان‌کار ساختمان صادر نمی‌شود و بیمه آسانسور نیز معتبر نخواهد بود.

وی در تشریح فرآیند صدور این گواهینامه‌ها توضیح داد که ابتدا درخواست توسط شرکت‌های نصاب در سامانه مدیریت آسانسور ثبت شده و سپس شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد، ارزیابی‌های فنی را انجام می‌دهند. در صورت عدم مغایرت با الزامات استاندارد، گواهی ایمنی صادر می‌شود.

ابراهیم فخری با اشاره به اعتبار یک‌ساله گواهینامه‌ها، از مالکان و بهره‌برداران اماکن دولتی، عمومی و خصوصی خواست تا به‌صورت سالانه برای دریافت گواهینامه ادواری اقدام کنند تا از عملکرد صحیح تجهیزات اطمینان حاصل شود.

مدیرکل استاندارد استان همچنین به دیجیتالی شدن فرآیندها اشاره کرد و گفت: تمامی مراحل ثبت درخواست و صدور تأییدیه در سامانه lift.inso.gov.ir به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک شناسه ۱۰ رقمی آسانسور به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اعتبار تأییدیه و مشخصات شرکت‌های فروشنده و بازرسی اطلاع یابند.

در پایان، ابراهیم فخری تأکید کرد که علاوه بر دریافت گواهینامه، سرویس و نگهداری منظم ماهانه توسط شرکت‌های تخصصی، نقشی حیاتی در حفظ جان کاربران و پیشگیری از حوادث دارد.