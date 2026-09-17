مدیرکل امور زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: محور اصلی دیدار با هیئتی از بانوان نخبه عراقی، تبیین نقش زنان در موضوع حکمرانی و جایگاه خانواده در توسعه پایدار کشور‌ها بود.

بررسی نقش زنان ایرانی و عراقی در حکمرانی و جایگاه خانواده

بررسی نقش زنان ایرانی و عراقی در حکمرانی و جایگاه خانواده

زینب رستگارپناه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از برگزاری نشست مهمی با هیئتی از بانوان شاخص عراقی خبر داد و بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های حقوقی، اجتماعی و حکمرانی تاکید کرد.

وی افزود: این هیئت عراقی متشکل از کنشگران مدنی، موسسان نهاد‌های زنانه و شخصیت‌های دارای سابقه اجرایی بود و دو نفر از معاونین وزرای کشور عراق نیز در آن حضور داشتند.

مدیرکل امور زنان و خانواده خارج از کشور گفت: محور اصلی این دیدار، معرفی فضای همکاری‌های بین‌المللی و تبیین نقش زنان در موضوع حکمرانی و جایگاه خانواده در توسعه پایدار کشور‌ها بود.

رستگارپناه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و عراق می‌توانند با تبادل تجربیات در این حوزه‌ها، همکاری‌های موثری را شکل دهند.

مدیرکل امور زنان و خانواده خارج از کشور با اشاره به تلاش‌های کشور عراق برای تدوین و به‌روزرسانی قوانین مدنی بر اساس فقه شیعی، خاطرنشان کرد: بغداد قصد دارد از تجارب حقوقی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در این مسیر بهره‌مند شود.

وی افزود: نشست‌های تخصصی چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین ادامه خواهد یافت تا تجربیات ارزشمند طرفین برای فعالیت‌های سازنده مبادله شود.

رستگارپناه تصریح کرد: این دیدار‌ها در ادامه رایزنی‌های چندساله دفتر رایزنی فرهنگی ایران در عراق (به‌ویژه دفتر بغداد) در سطح حکمرانی و سیاست‌گذاری برگزار شد و بخشی از این تعاملات مستمر را تشکیل می‌دهد.

رستگارپناه به ماموریت‌های کلان اداره کل زن و خانواده خارج از کشور اشاره کرد و گفت: این اداره کل در دو محور اصلی «جنبش جهانی یا ائتلاف جهانی حمایت از خانواده فطری» و «قرارگاه دیپلماسی کودک و نوجوان جمهوری اسلامی ایران» فعالیت می‌کند.

وی تاکید کرد: این نشست فرصتی برای بررسی زمینه‌های همکاری و معرفی ظرفیت‌های حقوق بشری این اداره کل بود تا بتوانیم از ظرفیت‌های بین‌المللی زنان عراقی در راستای تحقق اهداف مشترک بهره‌برداری کنیم.